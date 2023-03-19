CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’deki basın kartlı gazeteci sayısının 17 bin 618 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milletvekili Sertel’in basın kartı iptal edilen gazeteci sayısı ve İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nda kaç kişinin basın kartı olduğuna ilişkin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Sertel, “Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a basın kartlarıyla ilgili üç ayrı önerge verdim. Cevaplar süresi geçtikten sonra geldi o da eksik geldi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra basın kartı iptal edilen gazeteci sayısını sordum. Yanıt yok. FETÖ ile iltisaklı olduğu için basın kartı iptal edilen gazeteci sayısını sordum. Yanıt yok. FETÖ ile iltisaklı olduğu için basın kartı iptal edilenlerin isim ve kurum listelerini paylaşacak mısınız dedim. Yanıt yok. İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığında kaç kişinin basın kartı var diye sordum. Ona da yanıt yok. Basın kartlarına ilişkin son durumu öğrenmek ve kamuoyunu aydınlatmak adına 11 ayrı soru sordum. Yalnızca bir tanesine cevap alabildim. Lutfettiler ve Türkiye’deki basın kartlı gazeteci sayısını 17 bin 618 olarak açıkladılar” dedi.

Başta Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıkların işlerine gelen soruya yanıt vermeyi, diğer “can sıkıcı” soruları ise görmezden gelmeyi alışkanlık edindiklerini ifade eden Sertel, Milletvekillerinin Anayasa’dan aldığı soru önergesi hakkının iktidar tarafından bilinçli bir şekilde engellendiğini söyledi.