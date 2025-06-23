Konya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını teşvik etmek amacıyla Türkiye’de ilk kez “Konya Para Lazer Yarışması” düzenledi. 7 kategoride mücadele eden 62 ortopedik bireyin tamamına ödül ve madalya verildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez engelli bireyler için “Konya Para Lazer Yarışması” düzenledi.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmaya 7 kategoride 62 ortopedik birey katıldı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışmada kategoriler; akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, ortopedik el, ortopedik ayak, scooter engelli, hızlı tekerlekli sandalye, kaledyen engelli olarak belirlendi.

Organizasyonda mücadele eden tüm katılımcılara ödül ve madalya verildi.

Yarışmacılardan akülü tekerlekli sandalye kategorisinde birinci olan Şenol Baş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Yarışmaya katılan Aydın ailesi de birlikte keyifli vakit geçirdikleri ifade ederek, organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür etti.