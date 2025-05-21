Türk ralli pilotları Uğur Soylu ve Şener Güray, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) master klasmanında ikincilik elde etti.İSTANBUL (İGFA) - FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 2025 sezonu kapsamında 15-18 Mayıs tarihlerinde Portekiz’de gerçekleşen etapta, Türk ralli pilotları Uğur Soylu ve yardımcı pilot Şener Güray, master pilotlar kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

GP Garage My Team adına Skoda Fabia Rally2 ile yarışan Soylu-Güray ekibi, EVOFONE ve NOTHING markalarının desteğiyle katıldıkları yarışta, 6 ekibin mücadele ettiği master klasmanında podyuma çıkmayı başardı.

Rallinin ilk etabından itibaren istikrarlı bir performans sergileyen ekip, master klasmanını ikinci sırada tamamlayarak 37 puan topladı.

Bu sonuçla, Meksikalı rakipleri, birinci Miguel Grandos’un yalnızca 2 puan gerisinde yer aldı.