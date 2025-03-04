Bursa Teknik Üniversitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye’nin atıksu yönetimini belirleyecek çalışmayı başlattı. Atıksu yönetimine dair taslak mevzuatın hazırlanmasının hedeflendiği 47,5 milyon TL bütçeli proje kapsamında, sanayi sektörlerinden kaynaklı atıksu durumu incelenecek ve yeni yol haritası belirlenecek.BURSA (İGFA) - Güney Marmara’nın ve Bursa’nın tek teknik üniversitesi olan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), ülkenin ve şehrin sorunlarının çözümcüsü olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda çağın en büyük sorunu haline gelen su problemine de kayıtsız kalmayan BTÜ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzaladığı protokol ile “Türkiye’nin Endüstriyel Atık Su Profilinin Belirlenmesi Projesi”ni (TENAP) faaliyete aldı.

Bursa Teknik Üniversitesi koordinasyonunda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje ile Türkiye’de faaliyet gösteren sanayi sektörlerinden kaynaklı atıksu durumuna ilişkin mevcut durum ortaya konacak.

Sektörlere Özel Atık Su Profili Çıkarılacak, Kriterler Geliştirilecek

TENAP kapsamında sektörel atıksu profili çıkarılacak ve sektörel deşarj kriterleri geliştirilecek. Elde edilen bulgularla, etkin bir endüstriyel atıksu yönetimi sağlamak amacıyla mevzuat güncellemeleri yapılacak, atıksu yönetiminde yeni bir yaklaşım modeli geliştirilecek ve sürdürülebilir bir endüstriyel atıksu yönetim sistemine geçiş için altyapı oluşturulacak. Uzman akademik kadrodan oluşan bir ekiple yürütülecek projenin, 15 Ekim 2026’da tamamlanması öngörülüyor. Çalışma sonunda ise Türkiye’deki su kirliliği kontrol yönetmeliğinin yeniden belirlenmesi amaçlanıyor.

Taslak Mevzuatın Hazırlanması Hedefleniyor

Endüstriyel atıksu profillerini belirleyecek olan çalışma kapsamında; endüstriyel atıksu deşarjlarının kontrolüne yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve buna ilişkin strateji geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda; sektöre özgü üretim aşamalarının ve atıksu kirletici parametrelerinin araştırılması, sektörel deşarj kriterlerinin geliştirilmesi, kirleticilerin arıtılabilirlik durumunun, arıtma teknolojilerinin ve atıksuların yeniden kullanım olanaklarının incelenmesi ve bu kapsamda yatırım ihtiyaçlarının tespit edilmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecek. Sektörel çalışmalar; literatür çalışmaları, saha ziyaretleri, anket uygulamaları, atıksu örnekleme ve analiz çalışmaları ve benzeri çalışmalar ile desteklenerek bir taslak mevzuatın hazırlanması hedefleniyor.