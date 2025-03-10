Petrol Ofisi Grubu'nun denizcilikteki lider markası PO/Marine, Hon Denizcilik ve ALLPRO Enerji iş birliği ile Türkiye'nin enerji depolama teknolojisiyle donatılan ilk yerli barç gemisini kullanıma aldı.İSTANBUL (İGFA) - Petrol Ofisi Grubu'nun denizcilik sektöründeki markası PO/Marine'nin Hon Denizcilik ve ALLPRO Enerji iş birliğiyle hayata geçirdiği bu yenilikçi proje kapsamında barç gemisi seyir halindeyken jeneratörden elde ettiği ihtiyaç fazlası enerjiyi bataryada depoluyor.

Depolanmış enerji, gemi bekleme pozisyonuna geçtiğinde yeniden jeneratöre gerek kalmadan en az 5 saat boyunca kullanılabiliyor. Bu sayede barcın enerji tüketimi optimize edilerek jeneratörlerin çalışma süresi kısaltılıyor ve enerji verimliliği artırılıyor.

Sektöre örnek teşkil eden bu projeyi hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız, hedeflerinin denizcilik sektöründe enerji verimliliğini artırarak sürdürülebilir kalkınmaya somut fayda sağlamak ve sorumlu yakıt tüketimini yaygınlaştırmada öncü olmak olduğunu söyledi. Yıldız, bütünsel ve enerji dönüşümü odaklı yenilikçi süreçleri paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmek ve pastayı büyütecek işlere imza atmaktan ötürü heyecanlı olduklarını söyledi. Yıldız, Türkiye'nin tüm limanlarından gemilere yakıt sağladıklarını hatırlattı.