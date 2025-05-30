Bursa Nilüfer Belediyesi’nin “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri kapsamında oyuncu ve yönetmen Uğur Uzunel, Marmarabirlik çalışanları ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri bu defa “Fabrika Okumaları” söyleşisi ile devam etti. Oyuncu ve yönetmen Uğur Uzunel’in de yar aldığı program Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatif Birliği’nde gerçekleşti. Marmarabirlik Genel Müdürlük Binası’nda düzenlenen etkinliğe kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Genel Müdürü Mehmet Ertaş ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Resul Tarman da eşlik etti.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Rıfat Ilgaz’ı anlatan kısa filmin ardından oyuncu ve yönetmen Uğur Uzunel, işçilerle söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmasında Rıfat Ilgaz’ın öğretmen ve edebiyatçı kimliğinden bahseden Uzunel, “Onu tanımama, okumama sebep olan yayınlardan birisi ‘Markopaşa’ isimli mizah dergisidir. Döneminde haftalık yayın yapıyordu. Başyazarı Sabahattin Ali ile Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz da burada yer alıyordu. Derginin içeriği zengindi. Okuduğumda epey güldürüyordu” dedi.

Ilgaz’ın yazdığı şiirleri yüzünden başının belaya girdiğini söyleyen Uzunel, “Ciddi işsizlik yaşıyordu. Verem hastalığı ve sert hayata rağmen mizah duygusunu kaybetmiyordu. Hababam Sınıfı, önemli eserlerinden birisiydi. Beyaz perdeye de aktarıldı. Sinemamız, Türk komedi filmlerinde henüz bunun üzerine çıkamadı. Gişelerde patlama yaşatan, rekorlar kıran, izdiham yaratan bir film oldu. Sinemaya taşınması onu çok daha ünlü bir yazar hale gelmesine neden oldu” diye konuştu.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Uzunel, yazarların böyle etkinliklerle anılmasının çok değerli olduğunu kaydetti. Uzunel, daha sonra yazarın “Radarın Anahtarı” isimli eserinden “Kurban Kanı” isimli öyküyü okudu ve öyküye ilişkin çalışanlarla sohbet etti.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin gerçekleşmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.