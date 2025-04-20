Farklı coğrafyalardan Sakarya’ya gelen öğrenciler için kültürler arası dostluk köprüleri kuruyor. Mutfak Atölyesi’nin son konukları olan uluslararası öğrenciler, Türk Mutfağının eşsiz lezzetleriyle tanıştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) şehrin kültürel ve sosyal hayatına değer katmayı sürdürüyor.

SAMEK’lerde sadece sanat ve meslek eğitimleri değil, farklı coğrafyalardan gelen gençleri buluşturan etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Son olarak SAMEK çatısı altında dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri aynı sofrada buluşturarak kültürler arası dostluk köprüleri kuruldu.

Cezayir’den Tanzanya’ya, Kazakistan’dan Bangladeş’e, Çin’e uzanan geniş bir kültür mozaiğinden öğrenciler, düzenlenen Mutfak Atölyesi etkinliğinde Türk mutfağının geleneksel lezzetleriyle tanıştı.

SAMEK Mutfak Atölyesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 15’ten fazla uluslararası öğrenci bir araya geldi.

Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde Türk mutfağının iki özel lezzeti olan şöbiyet tatlısı ve perde pilavı hazırladı. Geleneksel tarifler üzerine yapılan kısa sunumların ardından, öğrenciler tarifleri birebir uygulayarak hem pişirme tekniklerini öğrendi hem de kültürel anlamda unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Etkinlik, yalnızca mutfak deneyimi kazandırmakla kalmadı; öğrencilerin Türkçe iletişim pratiği yapmasına da olanak tanıdı. Mutfakta kullanılan yönergeler, malzeme isimleri ve tarif açıklamaları sayesinde gençler, dil becerilerini günlük hayat içinde doğal bir ortamda geliştirme imkânı buldu.