Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı Julia Ituma (19) Üsküdar’da kaldığı otelin önünde ölü bulundu. Julia Ituma’nın otelin 6’ncı kattaki odasından aşağı atlayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken; Ituma'nın oda arkadaşı Julia Varela'nın uyuduğu için hiçbir şey duymadığı ve polisler tarafından uyandırıldığı ifade edildi.

Büyük bir şokla sabaha uyanan Novara takımı bugün saat 16:20'de İstanbul'dan ayrılacak.

ECZACIBAŞI MAÇINDA OYNADI

Ebrar Karakurt’un da forma giydiği İtalya’nın Igor Gogonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara’yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanan maçta görev alan oyuncu, maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu’nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünlü basketbolcu Ebrar Karakurt ‘un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. Voleybolcu Julia Ituma’nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GELECEĞİN YILDIZLARINDAN OLACAKTI

Milano’da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Julia Ituma, 192 cm boyu ve güçlü fiziğiyle geleceğin yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda İtalya şampiyonluk yaşarken Julia Ituma MVP olmuştu.

DÜN AKŞAM ECZACIBAŞI İLE OYNADI

Julia Ituma, dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile oynanan maçta görev almıştı. Eczacıbaşı, dün Igor Gorgonzola'yı 25-22, 25-12 ve 25-21 setlerle 3-0 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmişti. 19 yaşındaki başarılı oyuncu Jula Ituma, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanan maçın ardından gece geç saatlerde trajik bir olayla yaşamını yitirdi. Maçın ardından İtalyan ekip, Burhan Felek Spor Salonu’nun yanındaki otelde kaldı.