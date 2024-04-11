31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Germencik Belediye Başkanlığına seçilen Burak Zencirci, Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Murat Dalkılıç’ı makamında ağırladı. Aynı zamanda yakın arkadaş olan Başkan Zencirci ve Dalkılıç bir süre sohbet etti. Ünlü sanatçıya ilçenin simgesi olan kuru incir ikram eden Zencirci, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Dalkılıç’a teşekkür etti.

Dalkılıç da Başkan Zencirci’ye misafirperverliği için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonrası Dalkılıç ile Başkan Zencirci hatıra fotoğrafı çekildi.