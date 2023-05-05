Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Aydın’da, üreticilere yönelik bilgilendirme eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Akköy Mahallesi’nde üreticilere zeytin ve zeytinyağı eğitimi verildi. Gerçekleştirilen etkinlikte zeytinyağı kalitesini etkileyen faktörler ve zeytinyağında markalaşma, zeytin yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve zeytinyağı dane zeytin fark ödemesi desteklemeleri konularında eğitimler verildi.