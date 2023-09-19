Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler uygulama noktasında şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yaptıkları aramada B.K. (30) isimli şüpheli şahsın çantasından 12 parça kapsül halinde toplam 109,32 gram kokain maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.