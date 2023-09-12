Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği, yeni eğitim öğretim sezonuyla birlikte faaliyetlerine hız kazandırdı. Bu çerçevede harekete geçen TUBİM ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Efeler ilçesinde okullar bölgesi olarak bilinen Gençlik Caddesi üzerinde narkotik köpekleri ile birlikte faaliyet gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren ve Aydın Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Gazipaşa Ortaokulu, Ekrem Çiftçi İlkokulu ile İstiklal Anaokulu Okulu önleri ve çevrelerinde yapılan denetimlerde 86 şahıs kontrol edilirken, çevredeki öğrenci ve veliler de uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirildi. Ayrıca ailelere "UYUMA" uygulaması hakkında bilgi verilerek “narkotik polisi anne” web sitesinin tanıtımı yapıldı.

