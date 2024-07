Aydın Valisi Yakup Canbolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Milli birlik ve dayanışma ile demokrasiye sahip çıkıldığına dikkat çeken Vali Canbolat, mesajında "Değerli Aydınlılar, demokratik düzenimizi hedef alarak ülkemizin bekasını, devletimizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya yönelik 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin demokrasi zaferine dönüşmesinin 8. yıl dönümünde, milletin iradesini ezdirmeyen kahraman Türk halkımızın göstermiş olduğu azmin gururunu tekrar yaşıyoruz. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokakları, meydanları doldurmuş, tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak demokrasiye sahip çıkmıştır. Darbe girişimine karşı dünyada benzeri görülmemiş bu karşı duruşu ile terör örgütü üyelerini milli birlik ve beraberlik karşısında bozguna uğratmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz bu mücadeleden asla taviz verilmemiştir" ifadelerine yer verdi.

Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunun bir kez daha tüm dünyaya gösterildiğini sözlerine ekleyen Vali Canbolat; "Devletimize, ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler, karşılarında her daim güçlü Türk Milletini bulacaklardır. Yeter ki bizler Türkiye aşkına kardeşliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi, geleceğimize ilişkin ümit, inanç ve heyecanımızı diri tutalım ve çalışkanlığımızla ülkemizin hedeflerine kararlılıkla yürümesini ilelebet sağlayalım. Onun için diyoruz ki 15 Temmuz gecesindeki demokrasi ve vatana sahip çıkma duygusunun her yıl yenilenmesi, hatırlanması ve unutulmaması çok önemlidir. Her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Devletimizi, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Bunun için, sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlarda bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeleri aşmak için gayret etmeli ve çok çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle milli birlik ve beraberliğimizin daim olması ve ülkemizin bir daha böyle ihanetlerle karşılaşmaması temennisiyle 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anarken vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkan aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı