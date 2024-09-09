Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 2024-25 Eğitim Öğretim Yılı bugün başladı. İlk ders zili çalan Aydın’da öğrenciler sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte Aydın genelinde de resmi ve özel 974 okul ve kurumda toplam 16 bin 390 öğretmen ve 184 bin 91 öğrenci ders başı yaptı.

“Vali Canbolat, ilk ders zilini çaldı”

Yeni eğitim yılı çerçevesinde düzenlenen açılış töreni, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Efeler ilçesi Hacı Celal Oto İlkokulu’nda gerçekleştirilen programla devam eden törene katılan Aydın Valisi Yakup Canbolat ise ilk ders zilini çalarak öğrencileri sınıflara davet etti.

“184 bin öğrenci yeni yıla başladı”

İl genelinde 184 bin 91 öğrencinin eğitim yılına başlayacağını ifade eden Vali Canbolat; “Dünyada söz sahibi olabilecek, ülkemizi temsil edecek ve ülkemizin hedeflemiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine bizleri ulaştırabilecek bireylere sahip olabilmenin en önemli yolu eğitimden geçmektedir. Bu anlamda başta öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimiz ve öğrencilerimize büyük görevler düşmektedir. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde çağı yakalayan bir eğitim öğretim anlayışıyla hazırlanmış olan Türkiye Yeni Yüzyılı Maarif Modeline uygun müfredat programını öğretmenlerimizin öğrencilerimize sunması, velilerimizin evlatlarına gerekli desteği vererek iyi birer rol model olması, öğrencilerimizin ise kendilerinden beklenen sorumluluk ve başarıyı göstermesi gerekmektedir. Bu bilinçle, düşünen, araştıran, yeni fikirlere açık, sorumluluk duygusuna sahip, milli kültürümüzü benimsemiş, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek, manevi değerlere bağlı, üretken bilgi çağı insanı yetiştirmek devletimizin temel amacı ve bizlerin de en önemli asli görevleri arasındadır. İlimiz genelinde 974 okul ve kurumda toplam 16 bin 390 öğretmen ve 184 bin 91 öğrenci ile 2024-25 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Ülke olarak ortak gayemiz, hayat boyu eğitimini benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, evrensel değerlerin yanında milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, kendine güvenen , sorgulayan, ülkemizi geleceğe taşıyan nesiller yetiştirebilmektir. Bu kapsamda son yıllarda gerçekleştirilen yenilikler ile eğitim sistemimiz daha modern bir yapıya kavuşturulmuştur. İlimiz Aydın’ın tüm okullarında çocuklarımızı uygarlığın yetişkin bir üyesi yapmaya, gelişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren eleştirmekle kalmayıp çözüm üreten bir nesil olarak yetiştirmeye çalışmaktayız. Tüm kurumlarımızla bunun bilincindeyiz. Öğrencilerimize en iyi eğitim hizmeti sunmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm eğitim camiamızın ve sevgili öğrencilerimizin İlköğretim Haftası’nı kutlar, 2024-25 Eğitim Öğretim Yılı’nın tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 4 sınıf öğrencileri okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine “Hoş geldin çiçeği” takdim etti. Günün anlam ve önemine uygun okunan şiirlerin ardından Vali Canbolat, ilk ders zilini çalarak öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, başarılar diledi.