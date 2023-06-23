Kurban Bayramı tatili öncesinde Kuşadası Davutlar ve Güzelçamlı da bulunan yazlıklarına gelen yerli ve yabancı turistleri ana yollarda karayolları tarafından başlatılan sathi kaplama çalışması ve kaplama için kullanılan “agrega” malzemesinin toz bulutu karşıladı. Sürücüler yol boyunca tehlikeli anlar yaşadı.

“Karayollarının Kuşadası’na reva gördüğü bu yolları ne zaman paylaşacaksın?”

Vatandaşlar yapılan çalışmayı eleştirerek, “ Karayolları sorumluluğunda ki ana yolda sıcak asfalt çalışması yapılacağına satıh kaplama çalışması ile insanların hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bu malzemenin döküldüğü yollarda ölümlü trafik kaza haberlerini hergün basında görüyoruz. Anadolunun en ücra köy yolunda asfalt yollar yapan karayolları genel müdürlüğünün amacı turizmi baltalamak mı? Bayram tatili yoğunluğunun başladığı güne mi kaldı bu çalışmalar. Bölgenin AKP’li yöneticileri uyuyor mu? Sonuçta iktidarın temsilcisi olarak görev yapıyorlar. Sadece oy aldıkları yerlere mi hizmet gitsin istiyorlar. Devletin imkanlarını bu şekilde kullanmalarına nasıl göz yumuluyor. 21. Yüzyılda ülkenin en önemli tatil ve turizm kentine ve insanlarına reva gördükleri yol çalışması bu mudur? Kuşadası AKP İlçe Başkanı da turizmden ekmek yiyor. Sosyal Medyasından sürekli paylaşımlar yapan ilkçe başkanı şimdi neden suskun“ diyerek tepkilerini ortaya koydular.