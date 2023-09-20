CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, açıklamasında şunları bildirdi: "Vekil eskisi Metin Yavuz yine işgüzarlık etmiş, yine manasız sözler söylemiş. Konuşmak olmak için konuşmuş. Büyükşehir Belediyemiz yıllardan beri Aydın’ın dört bir yanına hizmet yatırımlarını dur durak demeden sürdürüyor. Kendisinin de yaşadığı Söke’de de 4 yıl önce hizmete sunulan Boynak Suyu başta olmak üzere içme suyu hizmetleri gerçekleştirildi.

Bu yatırımlar sayesinde Söke’de çeşmesinden su akmayan hane kalmadı. Ama siz yalanlarınızla algı peşindesiniz. Söke halkı Aydın Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Allah razı olsun derken; sizler gözünüzü kulağınızı kapatmışsınız.

Ey Metin Yavuz!

Yalanla, iftirayla abad olunmaz. Algı peşinde koşacağına tıpkı Söke halkı gibi sen de yapılan hizmetler için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etmeyi dene. Ve unutma Aydın Halkı daha çok uzun yıllar Özlem Başkanımız sayesinde hizmet görmeye devam edecek.

Sana gelince bir vekil eskisi olarak daha kim ne kadar bu manasız sözlerine kulak verir bilinmez. "

