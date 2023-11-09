Tahmini Okuma Süresi: dakika

Akademik metinlerin yazılmasında belli bir noktaya kadar yapay zekadan faydalanılabileceğini dile getiren uzmanlar, öğrenme, araştırma ve bilgi toplama aşamasında yapay zeka uygulamalarından faydalanılabileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Makine öğrenmesi, görüntü işleme gibi alanlarda çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Arş. Gör. Şeyma Yektar, yapay zeka uygulamalarının akademik metinlerin yazılmasında nasıl kullanıldığı konusunu değerlendirdi.

Gelişen teknolojiler arasında önemli bir yer tutan yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerinin, son yıllarda hızla gelişerek birçok alanda kullanılmaya başlandığını ifade eden Yektar, “Bu teknolojiler, insanların ürettiği çıktılara benzer çıktılar yaratabilmekte ve insanların enerjisini ve zamanını önemli ölçüde azaltabiliyor. Yapay zeka kavramı genel olarak bilgisayar sistemlerinin insan zekası gerektiren görevleri yerine getirme yeteneğiyle ilgili bir dizi teknoloji ve tekniği kapsar.” dedi.

Yapay zekanın insan zekasının, insanlar gibi düşünüp hareket etmeye programlanmış makinelerdeki simülasyonu olduğunu dile getiren Yektar, “Kullanıcı girdilerini doğal, insana benzer bir şekilde anlamak ve bunlara yanıt vermek için yapay zekayı kullanan sohbet robotu türlerinden biri de ChatGPT. ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanmak, verimliliği ve kaliteyi artırarak bilim insanları için inceleme makaleleri yazmayı büyük ölçüde geliştirebilme potansiyeline de sahip. Akademik metinlerin yazılmasında belli bir noktaya kadar yapay zekadan faydalanılabilir. Öğrenme, araştırma ve bilgi toplama aşamasında yapay zekâ uygulamalarından faydalanılabilir. Fakat, akademik etiğe ters düşecek eylemler içerisinde bulunmamak adına bunun sınırlamaları akılda tutulmalı ve oluşturulan metin, intihal ve yanlış bilgiyi önlemek için incelenip düzenlenmelidir ve ChatGPT'nin yazılı olarak kontrolsüz kullanımından kaçınılmalıdır" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİNİN ÖDEVLERİNİN YAZIMINDA VE AKADEMİK ALANDA HİLE YAPMALARINDA KULLANILABİLİYOR

Bir yapay sohbet robotu olan ChatGPT’nin, kendisine doğru soruların sorulması ardından verdiği cevaplarla bir metin oluşturduğunu anlatan Yektar, yapay zeka çalışma mekanizması ile öğrencilerin ödevlerinin yazımında ve akademik alanda hile yapmalarında kullanılabildiğine vurgu yaparak, "Yapay zeka uygulamaları, genel bilgi ve başlangıç noktası oluşturup öğrencilere bu anlamda hizmet vermek için faydalı bir yol gibi görünebilir. Ancak yapay zeka uygulamaları ile alınan çıktı, konu uzmanları tarafından hazırlanan profesyonel bir makale gibi değerlendirilmemeli ve alınan bilginin tamamıyla alıntı yapılacak veya kaynak gösterilebilecek kadar doğru olmadığının bilincinde olunmalı" dedi.

YÜZDE 95 BAŞARI VAAT EDİYOR

Akademik araştırmacıların, bir kelime dizisinin ChatGPT gibi bir program tarafından üretilip üretilmediğini tespit etmenin yollarını aradığını da kaydeden Yektar, TUBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında kullanıma sunulan, öğrenci ödevlerini yanlış alıntılama ve olası intihale karşı kontrol etmeyi sağlayan Turnitin isimli programa da ‘Yapay Zeka Tespit Aracı’ eklendiğini dile getirerek, şu anda mevcut olan ve yapay zeka yazılarını tespit edebilen araçların ‘GPTZero, Turnitin ve RoBERTa Base OpenAI Detector’ olduğunu söyledi.

Dikkat edilmesi gereken noktanın, bu araçların yüzde 100 değil, yaklaşık yüzde 95 başarı vaat etmesi olduğunu da ifade eden Yektar, metin içerisindeki kelimelerin eş anlamlılarıyla değiştirilmesi gibi yöntemlerle metni farklılaştırma, yapay zeka tarafından yazılan metni tespit etme noktasında araçların kontrolünden kaçabildiğini vurguladı.