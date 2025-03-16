Lise düzeyindeki öğrencilerle mezunların üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmesi ve öğrenme süreçlerini tamamen kendilerine göre şekillendirebilmesi için hayata geçirdiği yapay zekâ destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'yi kullanan lise öğrencisi ve mezun sayısı 1 milyonu geçti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla getirilen "beceri temelli" eğitime geçişin kolaylaştırılması için yapay zekâ teknolojilerine ağırlık verdi.

Bu kapsamda Bakanlık, kişiye özel öğrenme imkânları, yapay zekâ destekli içerikler ve uyarlanmış testlerle öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı amaçlayan MEBİ platformunu 21 Ekim 2024'te erişime açmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sürecini de destekleyen ve öğrenme süreçlerinin tamamen kişiselleştirilebildiği MEBİ'yi 9, 10, 11, 12. sınıflar ile mezunlar aktif olarak kullanabiliyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre bugüne kadar 9. sınıftan 271 bin 612, 10. sınıftan 159 bin 957, 11. sınıftan 174 bin 661, 12. sınıftan 235 bin 625 öğrenci platformu kullanırken mezunlardan ise şu ana kadar 158 bin 330 kişi MEBİ'yi tercih etti. Böylelikle bireysel öğrenme platformu MEBİ'den bugüne kadar 1 milyon 185 kullanıcı yararlanmış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için coğrafi veya sosyoekonomik farklılıkları ortadan kaldırarak tüm öğrencilere eşit erişim fırsatı sunma hedefiyle hayata geçirilen MEBİ ile farklı bölgelerdeki öğrencilerin aynı eğitim kaynaklarına erişebilmesi sağlanıyor.

Sunulan eğitim materyalleri ile sosyoekonomik açından dezavantajlı öğrenciler destekleniyor ve öğrenciler seviyelerine uygun içeriklerle öğrenme süreçlerini kendilerine göre düzenleyebiliyor.

Ücretsiz ve kapsamlı kaynakların sunulduğu MEBİ'de, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere kaliteli eğitime erişim fırsatı sunularak eğitimde fırsat eşitliği güçlendiriliyor.

TOPLAM 55 MİLYON 172 BİN 37 SORU ÇÖZÜLDÜ

Yapay zekânın etkin kullanıldığı platformda, sistem öğrencilerin öğrenme deneyimleri takip ediyor ve süreç içerisinde öğrencinin çalışma planını yeniden şekillendirmesini sağlıyor.

Bu arada bakanlığın resmi internet sitesinden aktarılan bilgiye göre mobilden erişime uygun olmasıyla öğrenme süreçlerinin istenildiği zaman devam ettirilebilmesine olanak sağlayan MEBİ, 597 bin 809 kez indirildi. Kullanıcılarının yüzde 55,9'unun mobil cihazlardan, yüzde 36,3'ünün masaüstü cihazlardan, yüzde 7,8'i ise tabletlerden erişim sağladığı platformda şu ana kadar toplam 55 milyon 172 bin 37 soru çözüldü. YKS denemelerine 300 binden fazla öğrenci katıldı.

Geçen yıldan beri Türkiye geneli düzenlenen ve bugüne kadar 300 bin 615 öğrencinin katıldığı YKS denemeleri haziran ayına kadar yapılmaya devam edeceği öğrenildi.