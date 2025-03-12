Adana Büyükşehir Belediyesi ve Altın Koza’nın Yaşar Kemal Vakfı ile gerçekleştirdiği “Yaşar Kemal ile Dünden Yarına Çukurova’nın Renkleri Sesleri” projesi kapsamında Adana Kız Lisesi’nde düzenlenen öykü atölyesine katılan Gazeteci yazar Mustafa Özke, 'Binboğalar Efsanesi'ni anlattı.ADANA (İGFA) - Adana Kız Lisesi Okul Müdürü Fatma Yılmaz ile Edebiyat öğretmenleri Melek Ketre Yılmaz, Özgür İnan Kılıç ve Ebru Yüksel’in örnek bir ev sahipliği yaptığı etkinlikte konuşan gazeteci Mustafa Özke, söz konusu proje ile Yaşar Kemal’in kitabında yer alan somut olmayan kültürel mirasların yaşatılmasının amaçlandığını söyledi.

Etkinliklerin odağında Yaşar Kemal’in Binboğalar Efsanesi adlı kitabı, Hıdrellez Şenlikleri, göçerlerin yaşam mücadelesi ve kültürel mirasların günümüze taşınması gibi konuların yer aldığını vurgulayan Özke, öğrencilerin hazırlayacağı öykülerde gelenek, görenek, el sanatı, sözlü anlatım, yemek, özel günler ve törelerin ele alınacağına dikkat çekti.

Adana Kız Lisesi’ndeki öykü atölyesine katılan öğrencilerin kaybolmaya yüz tutan renklere ve seslere yeniden can vereceklerini belirten Özke, eserleriyle somut olmayan kültürel mirasa da sahip çıkacaklarına inandığını vurguladı.

Okul Müdürü Fatma Yılmaz ise, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Altın Koza’nın Yaşar Kemal Vakfı ile gerçekleştirdiği “Yaşar Kemal ile Dünden Yarına Çukurova’nın Renkleri Sesleri” projesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Yılmaz, geçmişten günümüze büyük başarılarla adını duyuran Adana Kız Lisesi’nin bu etkinlikte de öğrencileriyle birlikte en güzel ve etkileyici öykülere imza atarak, somut olmayan kültürel mirası yaşatacaklarını belirtti.

Bu arada etkinliğe Jako romanıyla tanınan eğitimci yazar Saba Kırer de katılırken, “Yaşar Kemal ile Dünden Yarına Çukurova’nın Renkleri Sesleri” projesindeki atölye çalışmalarının Nisan ayının ortalarına kadar devam edeceği belirtildi.