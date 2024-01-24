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Çine Belediyesi tarafından Akçaova Mahallesi’nde yeniden düzenlenen parka belediye meclis üyelerinin aldığı kararla Merhum Mehmet Yavaş’ın adı verilerek dualar eşliğinde hizmete sunuldu.

Merhum Mehmet Yavaş’ın kıymetli ailesinin de katıldığı törende Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, “Sevgili Akçaovalı hemşehrilerim; bugün burada Çine Belediye Meclisi’nde birlikte çalıştığımız, Çine Lisesi’nden dönem arkadaşım, futbol aşığı bir kardeşimizin ölüm yıl dönümünde, belediye meclisince isminin verilip belediyemizce yeniden düzenlenen parkımızın açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Mehmet Yavaş Çine ve özellikle Akçaova için 7’den 70’e herkesin sevdiği saydığı özel bir insandı. Bu vesileyle ölüm yıl dönümünde Mehmet Yavaş kardeşimiz ile parkın isminin Mehmet Yavaş olarak değiştirilmesine öncülük eden rahmetli başkanımız Enver Salih Dinçer’i sevgi saygı ve rahmetle anıyorum. Katılan tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Törende sonunda Merhum Mehmet Yavaş’ın değerli ailesine Başkan Kıvrak tarafından plaket takdim edildi. Merhum Mehmet Yavaş ile parkın yeniden düzenlenerek adının verilmesine öncülük eden Merhum Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer için Kuran-ı Kerim okutuldu.

Yavaş, mezarı başında da anıldı

Törenin ardından bir araya gelen protokol üyeleri, Merhum Mehmet Yavaş’ın ailesiyle birlikte Yavaş’ın mezarını ziyaret etti. Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, dualarla bir kez daha andığı Yavaş’ın mezarına çiçek bıraktı.