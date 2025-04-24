İstanbul’da hafta sonuna kadar bahar havası etkili olacak. Ancak Meteoroloji'den gelen son tahminler, Pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert bir değişim yaşanacağını gösteriyor. Açık hava planlaması yapanlar için detaylar bu haberimizde.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da hafta sonuna kadar bahar havası etkili olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklıklar 17 - 20 derece bandında seyredecek. Ancak meteorolojiden gelen son tahminler, Pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert bir değişim yaşanacağını gösteriyor.

Pazar günü itibarıyla rüzgârın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 km/s hızla esmesi bekleniyor.

Bu durum, sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani bir düşüşe yol açacak. Hava, mevsim normallerinin altına inecek. Rüzgârla birlikte yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olması bekleniyor.

İstanbulluların özellikle Pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüne ve fırtına şeklinde esecek rüzgârlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Açık hava etkinliklerinin bu değişikliklere göre planlanması da öneriliyor.

İŞTE GÜN GÜN HAVA TAHMİNİ...

25 Nisan Cuma: Öğleden sonra yerel hafif yağmurlu, 19°C / 10°C

26 Nisan Cumartesi: Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C / 12°C

27 Nisan Pazar: Kuvvetli Poyraz ve yağışla birlikte çok bulutlu, 14°C / 9°C

28 Nisan Pazartesi: Az bulutlu, zaman zaman fırtına şeklinde rüzgâr, 15°C / 7°C

29 Nisan Salı: Çok bulutlu, fırtınayla birlikte hafif yağışlı, 14°C / 6°C

30 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu, yer yer rüzgârla birlikte hafif yağmur, 15°C / 7°C