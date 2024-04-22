Toplantıda özellikle Yeniköy’de yaşayan kadınların talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Ömer Günel, “İkinci dönemimizde köylerimizin tüm eksikliklerini kökten gidereceğiz. Ancak bunu yaparken önceliğimizi her zaman kadın ve çocuklarımızın ihtiyaçlarına vereceğiz” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası’ndaki sorunlara yerinde çözüm arayan Başkan Ömer Günel, güne Yeniköy Mahallesi’ni ziyaret ederek başladı. Birim müdürleri ve meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Ömer Günel, Mahalle Muhtarı Fethi Acar, Aza Heyeti ve hemşehrileriyle görüştü. Toplantıda Başkan Ömer Günel, Muhtar Acar’a bölgede yapmayı planladıkları alt ve üstyapı yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Daha sonraysa başta Yeniköy’de yaşayan kadınlar olmak üzere hemşehrilerinin talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Ömer Günel, kendisinden çocuk parkı ve yeşil alan, spor aletleri ve el sanatları kursu isteyen kadın hemşehrilerine en kısa sürede taleplerini yerine getireceğinin sözünü verdi. Başkan Ömer Günel, toplantının ardından Yeniköy’ü dolaşarak saha incelemesinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi olarak kentteki her mahalleye eşit hizmet ve yatırım götürmeye çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Bugün, haftaya Yeniköy’de başladık. Öncelikle nazik karşılamaları için Yeniköy sakinlerine teşekkür ediyorum. İkinci dönemimizde Yeniköy Mahallemizde, belediyemiz sorumluluk alanında olan tüm sorunlarını çözmüş olacağız. Ancak önceliği her zaman kadın hemşehrilerim ile çocuklarımızın ihtiyaçlarına vereceğiz” diye konuştu.