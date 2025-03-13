Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün’ün öncülüğünde her yıl düzenlenen geleneksel aile iftarı, bu yıl da büyük bir katılımla Beylikdüzü AREV Vakfı’nda gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yerel Basın Birliği’nin Beylikdüzü AREV Vakfı’nda düzenlediği geleneksel iftar programında gazeteciler bir araya gelerek mesleki dayanışma ve aile bağlarını güçlendirdi. İstanbul’un dört bir yanından gazeteciler, aileleriyle birlikte iftar programına katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Nezir Karayün, iftar yemeği sırasında yaptığı konuşmada, mesleki dayanışmanın yanı sıra aile bağlarını da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bizler sadece meslektaş değiliz, aynı zamanda büyük bir aileyiz. Basının güçlenmesi, ancak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemizle mümkündür. Bu vesileyle bu akşam aramızda bulunan tüm değerli meslektaşlarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi. Karayün ayrıca, Ramazan ayının manevi atmosferinin, meslektaşlar arasında sevgi, saygı ve dayanışmayı artıran önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

"YEREL BASINA DESTEK MESAJI"

AREV Vakfı Başkanı Vehbi Orakçı, yerel basının zorlu çalışma koşullarına dikkat çekerek, gazetecilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, çünkü özgür ve güçlü bir basın, güçlü bir toplumun temelidir. Eğer basın özgür olmazsa, toplum da doğru bilgiden yoksun kalır ve bu, ülkenin geleceği açısından büyük bir tehlikedir" dedi.

Orakçı, yerel gazetecilerin toplumun bilinçlenmesi ve doğru habere ulaşması konusunda kritik bir görev üstlendiğini belirterek, onların ekonomik ve mesleki anlamda daha güçlü olması gerektiğine vurgu yaptı.

İftar programına sunduğu desteklerden dolayı Vehbi Orakçı'ya teşekkür plaketi takdim edildi. Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği genel başkanı Nezir Karayün, yönetim kurulu üyeleri Nilgün Ege, Ercan Kutlu, Duygu Canko, Kadir Özel, Aynur Yavuz, Barış Çelik ve Onursal Başkan Şeref Özata, Orakçı’ya plaket sunarak katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Plaket takdimi sırasında konuşan Şeref Özata, "Yerel basının gücünü artırmak ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak için bu tür dayanışma etkinlikleri büyük önem taşıyor. Sayın Vehbi Orakçı'ya bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye Yerel Basın Birliği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, meslektaşların bir araya gelerek hem manevi hem de mesleki birlikteliklerini güçlendirdiği özel bir geceye sahne oldu. Duayen Gazeteci ve ozan olarak devlet sanatçısı ünvanı alan Halil Erem Yerli’nin okuduğu şiir programa damgasını vururken, Ramazan ayının bereketini ve paylaşım ruhunu yansıtan bu anlamlı etkinlik, dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla sona erdi.