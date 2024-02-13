Kumpas üstüne kumpas kurulan bir Belediye Başkanı var ortada.

Her gün yeni bir iftira.

Ama bunu Kuşadası halkı yemez...

Kuşadası'nın her hali ile değiştiren ve turizm cennetine dönüştüren bir Başkan...

Peki göreve geldiği günden bugüne ne yapmış bu Başkan?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte hizmet için yola çıkmış ve birlikte hizmet yağmuru Kuşadası için başlamıştı.

Bir kere kanatları kırık olan Altın Güvercin'ni tedavi edip tekrardan uçmasını sağlamış.

Kuşadası'nda festivalleri tekrar canlandırıp dünyaya Kuşadası tanıtılmış.

Kaçak yapılarla mücadele vererek Kuşadası'nın daha çok betonerlesmesine izin vermemiş.

Halkın daha rahat trafikten uzak kalmasi için tek yön uygulamasını hayata geçirmiş.

Eski Belediye binasının yerine tarihinde olmayan bir meydan kazandırmaya çalışmış.

Turizmde Dünya gündemine gelmesini sağlamış.

Her anlamda Kuşadası ve Kusadalıları rahat ve yaşanır bir kent yapmak için elinden geleni yapmış.

Şimdi gelmişiz tekrardan seçim zamanına ve sanki hiç bir şey yapmamış gibi algı yaratanlar karşısında mücadele vermeye.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri görmemek için kör olmak gerekir.

Yapmayın ağalar beyler yapmayın.

Ömer Günel Kuşadası'nı geriye götürenler karşısında, 20 yıl boyunca yapılmayanları 4 buçuk yıla sığdırdı..

Peki bir 5 yıl daha olursa neler olur?

Sizin hayal edemeyeceğiniz bir Kuşadası dünya gündeminde olur.

Bırakın kumpas kurmayı, bırakın suçlamayı, bırakın yalandan çamur atmayı.

Çünkü sizin attığınız çamurlar gelir sizin yüzünüze bulaşır.

Ömer Günel Kuşadası, Kuşadası Ömer Günel'e razı.

Kalın Sağlıcakla...