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Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarına hız kesmeden devam ederek dikkatleri üzerine çeken Yerli ve Milli Parti (YMP), genç ve iddialı kadrolarıyla adım adım iktidara hazırlanıyor. Son olarak YMP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Teoman Mutlu önderliğinde II. İl Başkanları İstişare Toplantısı’nı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - İddialı kadrosu ve aktif çalışmaları ile vatandaşların dikkatini çeken Yerli ve Milli Parti çalışmalarını sürdürüyor.

Genel Başkan Teoman Mutlu’nun “Yerli ve Milli iseniz hiçbir güç sizi yıkamaz” sözleri ile yola çıkan YMP, ülke genelinde teşkilatlanma çalışmalarında gösterdiği başarı ile takdir topladı. İddialı bir kadro ile yoluna devam eden Yerli ve Milli Parti, son olarak Genel Merkez’de Genel Başkan Teoman Mutlu önderliğinde II. İl Başkanları İstişare Toplantısı’nı düzenledi.

İl başkanlarının ve parti yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda, ülke gündemi ve Yerli ve Milli Parti özelinde görüş alışverişi yapıldı.

Toplantı kapsamında konuşma yapan Genel Başkan Teoman Mutlu, partililere ve vatandaşlara seslenerek, “Hepimizin Vatana hizmet etmesi gerekiyor. Vatana hizmet sadece devlet kadrolarında yer almakla olmaz. Bu ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için atılacak her adım, yapılacak her çalışma vatana hizmettir. Siyasi tecrübelerle, istişareler neticesinde bu partiyi kurduk ve milletimiz için, ülkemiz için de en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.