TÜİK'in açıkladığı Yİ-ÜFE Haziran ayı verileri, bir önceki aya göre yüzde 1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,09 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,97 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)'ne ilişkin Haziran ayı verilerini yayımladı.

Buna göre Yİ-ÜFE yıllık yüzde 50,09 artarken, aylık yüzde 1,38 artış kaydetti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 52,80 arttı

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 72,33 artış, imalatta yüzde 52,80 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,78 artış ve su temininde yüzde 78,43 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 46,89 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,36 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,13 artış, enerjide %30,41 artış ve sermaye mallarında yüzde 53,68 artış olarak gerçekleşti.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024

Bu arada Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde ise aylık yüzde 1,18 arttı. Buna göre sanayinin 4 sektörünün aylık değişimleri de; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,67 artış, imalatta yüzde 1,18 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,72 artış ve su temininde yüzde 4,20 artış kaydetti.