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Deveye fazla yaklaştı, az daha canından oluyordu

Deveye fazla yaklaştı, az daha canından oluyordu

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen üç ayrı lastik bot içerisinde toplam 62 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Nisan günü Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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