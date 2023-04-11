Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yunus ekipleri Nisan ayının ilk haftasında da suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalarda, izinsiz kazı yapmak suçundan 2 yıl 1 ay ve yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası olan şahısların da olduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 8 aranan şahıs yakalandı. Çalışmalarda 18 şahıs değişik miktarlarda narkotik maddeler ile birlikte yakalanırken, 5 şahıs, 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve 4 adet Muşta ile yakalandı. Ayrıca motosiklet hırsızlığından aranan 1 şahıs çalıntı motosiklet ile yakalanırken, 4 şahıs 7 kilogram kıyılmış tütün, bin 400 adet bandrol, 12 bin 250 adet filtre ve 8 adet elektronik sigara ile yakalandı. Yunus ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.