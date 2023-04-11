Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar, Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda Aydın’ı gururlandırdı. Şampiyonaya 17 ilden 376 sporcu katılım sağlarken, Elifnaz şampiyonada açık ara üstün bir mücadele örneği gösterdi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyona sonunda Aydınlı genç sporcu, Genç Bayanlar 68 kilogramda Türkiye Şampiyonu olurken, Zonguldak'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarılı sporcuyu tebrik ederken konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Afyonkarahisar’da devam eden Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar, Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri’nde 68 kg Genç Bayanlarda yarışan Aydınlı sporcumuz Elifnaz Köseoğlu, tüm rakiplerine fark atarak Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon Köseoğlu, Zonguldak'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı. Finalde de aynı dereceyi elde edeceğini inandığımız sporcumuza ve yetiştiren antrenörüne başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.