Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise sağanak yağış bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.