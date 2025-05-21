İzmir Bornova Belediyesi ile Uluslararası Müzecilik Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Müzecilikte Yeni Paradigmalar” başlıklı çalıştay, Müzecilik Haftası kapsamında Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Çalıştaya, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, müze kurucusu ve kültür insanı Kenan Yavuz, Uluslararası Müzecilik Derneği Başkanı Derya Manav, müze profesyonelleri, akademisyenler ve kültür alanında çalışan uzmanlar katıldı. Etkinlikte, müzecilik pratiğinin güncel yönleri tartışmaya açılarak çağdaş müzecilik anlayışına katkı sunacak yaklaşımlar ele alındı.

ÇALIŞTAYDAN TARİHE YOLCULUK

Katılımcılar için düzenlenen tarih turunda Bornova Belediyesi Müze Müdürü Şükrü Koçak, kısa süre önce açılan Abide-i Hürriyet Parkı hakkında bilgi verdi. Ardından, Yeşilova Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri’nde süren arkeolojik kazı çalışmaları hakkında sunum yaptı.

BAŞKAN EŞKİ: “YENİ ÇAĞIN MÜZECİLİĞİNE BORNOVA’DAN KATKI”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak adına kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Bu hedef doğrultusunda Müze Müdürlüğümüzü kurduk. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz çalıştayın da yeni çağın müzecilik anlayışına öncülük edeceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

MANAV: “MÜZELER, GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN KÖPRÜLERDİR”

Uluslararası Müzecilik Derneği Başkanı Derya Manav, İzmir’in müzecilik alanında çok önemli adımlar attığını vurguladı. “Müzeler artık sadece geçmişi anlatan değil, geleceğe yön veren mekânlar. Bornova Belediyesi’yle işbirliği içinde yaptığımız bu çalıştayda güç birliği hedefledik. Katkı ve ev sahipliği için Bornova Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Manav ayrıca, çalıştayda ortaya çıkan bilgi ve değerlendirmelerin dijital platformlarda yayımlanarak tüm araştırmacıların erişimine açılacağını da belirtti.