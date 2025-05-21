Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın 6 Mayıs 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti arasında 21 Mart 2025’te Ankara’da imzalanan 2025 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın yürürlük tarihi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Anlaşma ile Türkiye’nin KKTC’ye 21 milyar Türk Lirası mali destek sağlayacağını öngörülürken, söz konusu karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hatırlanacağı gibi, iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğini güçlendirecek imzaları Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC adına ise Başbakan Ünal Üstel atmıştı.