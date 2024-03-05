Efeler'de başarılı bir şekilde seçim çalışmalarına devam eden Ateş, " Efeler'de çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi.

Efeler'de, Esnafla bir araya gelen Zafer Partisi Efeler Belediye Başkan adayı Şafak Ateş: " Efeler'de en genç Belediye Başkan adayı olarak gençlerin sorunlarını en iyi bilen benim. Esnafımız ile sorunları tartışarak en iyi çözümü yapacağımıza söz verdik. Çünkü biz ekip olarak yapacağımız her projenin detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İddia ediyorum bizden başka gençlerin derdini ve esnafın sorunlarını en iyi bilen benim. O yüzden en iyi çözüm bizde. Efeler barış ve huzur içinde yönetilecek. Bunun sözünü sizlere veriyorum. Çözüm bizde huzur bizimle olacak. Efeler hak ettiği yere gelecek" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı