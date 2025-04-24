Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Takvimi kapsamında SAÜ’de beyaz perdeye yansıyan “Hep Otuz Üç Yaşında” film gösterimi sanatseverlere keyifli bir seyir deneyimi sundu.

SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan kültür takvimi kapsamında birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’de bir film bir söyleşi buluşmasında sanat dostlarını misafir eden Büyükşehir, İl Müftülüğü ortaklığında güzel bir programa imza attı.

İslam’ın 15 asırlık mirası

İslam'ın 15 asırlık mirasına ışık tutan bir ansiklopedi ve iki kuşağın kesişen hikâyesini ele alan Niyaz ve Ekmel isimli iki karakteri anlatan ve farklı kıssalarla anlamlı mesajlar veren “Hep Otuz Üç Yaşında” filmi, SAÜ’de beyaz perdeye yansıdı.

Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenen ve düşünce dünyasına önemli katkılar sunan hikâyenin derinlikli anlatımı ve etkileyici görsel dili, sanatseverlerin ilgisini çekti.

Söyleşi

Filmin yapımcısı Halil Kardaş, yönetmeni Murat Pay ve senaristi Selman Kılıçaslan salonda Sakaryalı sanatseverlerle buluştu. İzleyiciler, hem film hakkındaki meraklarını dile getirdi hem de yapım sürecini öğrendi.

“Zamanla yarışan bir yolculuk”

Filmin senaristliği gerçekleştiren Selman Kılıçaslan, “Bu hikâyeyi oluştururken en başından beri derdimiz, bir kişiyi ya da belli bir dönemi anlatmak değil, anonim bir ses yakalayabilmekti. Karakterlerin gençliğiyle yaşlılığını, umutla yılgınlığı aynı anda göstermek istedik. Onları izlerken aslında tek bir insanın iç dünyasında, zamanla yarışan bir yolculuğa tanıklık ediyorsunuz” dedi.

Geçmişe yolculuk

Film çekimlerinde en çok önem verdiği noktalara değinen Yönetmen Murat Pay,“Bu filmde en çok önemsediğimiz şeylerden biri, zaman duygusunu doğru kurmaktı. Geçmişle bugün arasında düz bir çizgi değil, katmanlı bir ilişki var, biz de o katmanları göstermek istedik. Mekânlar, karakterler, hatta sessizlikler bile zamanın izini taşıyor. İzleyicinin, bu zaman katmanları arasında kendi yolculuğunu yapmasını çok değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Pek çok detayı titizlikle ele aldık

Filmin yapım aşamalarından bahseden Yapımcı Halil Karadaş, “Gerçekten çok meşakkatli bir süreçti. Bu film, 2020 ile 2022 arasında gerçekleştirdiğimiz sözlü tarih çekimlerine dayanıyor. İki yıl boyunca onlarca kayıt, görüşme, transkript derken, hikâyenin temelini oluşturduk. Sonrasında ise yaklaşık altı-yedi ay süren bir yapım ön hazırlığımız oldu. Pek çok detayı titizlikle ele aldık. Nihayetinde böyle bir iş çıktı ortaya” şeklinde konuştu.