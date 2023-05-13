Seçim sürecinin başlamasından bu yana sahada aktif olarak çalışan, 17 ilçede 300’den fazla mahalleyi ziyaret ederek Aydın’da basılmadık taş, sıkılmadık el bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne sayılı saatler kala çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen kulis bilgisine göre, Karakoz sahada aktif olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yasakların başlamasına sayılı saatler kala Karakoz, Efeler ilçesinde mahalleleri, kıraathaneleri ve hemşehrilerini ziyaret etmeyi sürdürüyor.

KARAKOZ: HUZURA SADECE 1 GÜN KALDI

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, öğle saatlerindeyse seçmenlere gönderdiği mesaj ile Millet İttifakı Cumurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek açıklaması yapan Karakoz, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Haydi Aydın, bahara, aydınlığa, umuda ve huzura sadece 1 gün kaldı. Her mevsim bahar olsun diye 14 Mayıs günü sandıklarda 1 oy CHP'ye 1 oy Kemal Kılıçdaroğlu'na” ifadelerine yer verdi.