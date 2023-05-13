CHP Genel Başkan Yardımcısı, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın’ın Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde çarşı ve pazar esnafının sorunlarını dinledi.

Tezcan’ın ziyaret ettiği bir giyim mağazası sahibi esnaf, satışlarımız hiç yok. Çoğu zaman siftahsız kapatıyoruz diyerek yüksek faturalar nedeniyle elektrikleri açmadıklarını söyledi.

CHP’li Tezcan’a dert yanan bisiklet tamircisi esnaf ise eskiye fiyatlarda yüzde 200 artış olduğunu dile getirdi.

80 yaşında olduğunu belirten bir başka esnaf ise, pahalılıktan yakınarak “ben ömrümde, hayatımda böyle bir şey görmedim” dedi.

Bülent Tezcan ise “ esnafın hali bu. 14 Mayıs’tan iktidarı değiştireceğiz. Esnafın hali de düzelecek.

İşyeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız.

Salgın sürecinde kullanılan kredi, BAĞ-KUR ve vergi borçlarının faizlerini silecek, anaparanın uygun vadede ödenmesini sağlayacağız.

Üretimi destekleyeceğiz. Fiyatlar düşecek. Üretim artacak. Vatandaşın geliri artacak. Esnafın da satışı artacak.” şeklinde konuştu.