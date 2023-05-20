İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte binlerce kişi bir araya geldi ve Derya Uluğ'un performansıyla unutulmaz bir gece yaşandı.

Kuşadası halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde Derya Uluğ, sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilere keyifli bir müzik deneyimi yaşattı. Konser öncesinde gerçekleşen dans gösterileri ve DJ performansı da katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Derya Uluğ konserinin ardından bir konuşma yapan sanatçı, Kuşadası'nda hayranlarıyla buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, 19 Mayıs'ın anlamına uygun bir coşkuyla kutlandığı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, konuşmasında 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bayramlarından biri olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 104. yıl dönümünü saygı ve minnetle anan Başkan Günel, Derya Uluğ'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kuşadası'nda gerçekleşen bu coşkulu etkinlikle 19 Mayıs bayramı büyük bir heyecanla kutlandı. Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle birlikte halk, milli bayramı coşkuyla kutlama fırsatı buldu.