Kaza, saat 12.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çevre yolunda seyir halinde olan Baran U. (25) yönetimindeki 06 P 77 99 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Baran U. ile yan koltukta yolcu konumunda olan İbrahim F. (24), ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsü B.U’ya 8 bin 190 lira idari para cezası uygulandı. Çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekilen otomobil ise trafikten men edildi.