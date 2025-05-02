Türkiye’de 2024 yılında çiğ süt üretimi yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 tona ulaştı. İnek sütü üretimi artarken, koyun ve keçi sütü üretimi azaldı.ANKARA (İGFA) -Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı.

Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması’na göre, 2023’te 21 milyon 481 bin 567 ton olan çiğ süt üretimi, 2024’te yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 tona yükseldi. İnek sütü üretimi yüzde 5,4, manda sütü üretimi yüzde 35,1 artarken, koyun sütü üretimi yüzde 2,9, keçi sütü üretimi ise yüzde 11,2 azaldı.

Çiğ süt üretiminin yüzde 93,6’sını inek sütü, yüzde 4’ünü koyun sütü, yüzde 2,1’ini keçi sütü ve yüzde 0,3’ünü manda sütü oluşturdu.

Üretilen sütün yüzde 57,7’si süt toplama merkezleri ve işleme tesislerine satılırken, yüzde 18,3’ü doğrudan tüketiciye veya sokak sütçüsü, pastane gibi yerlere ulaştırıldı.

Tarımsal işletmelerde süt ürünü üretimi için kullanılan süt oranı yüzde 15,9, hayvan beslemede kullanılan oran yüzde 4,8, hanede tüketilen ve ücretsiz verilen oran yüzde 1,1 oldu. Üretim ve işleme sürecindeki kayıplar yüzde 0,1, kullanım alanı bilinmeyen süt oranı ise yüzde 2,0 olarak kaydedildi.