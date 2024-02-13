Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3’üncü Ordu Komutanlığı'nın toprak kayması meydana gelen Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında arama-kurtarma çalışmalarına destek sağladığı bildirildi.

Erzincan Valiliği'nin talebi üzerine; 3’üncü Ordu İstihkâm Savaş Taburu'nun devletin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak haber alınamayan işçi kardeşlerimizi kurtarma çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.

Santa Maria Kilisesi'nde saldırı: 1 ölü Santa Maria Kilisesi'nde saldırı: 1 ölü

Bakanlık, bölgedeki çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından görüntüleri de paylaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1757456426383925676?t=SX7B4pJXpONcebL_48paDg&s=19