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Bakanlık, bölgedeki çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından görüntüleri de paylaştı.

Erzincan Valiliği'nin talebi üzerine; 3’üncü Ordu İstihkâm Savaş Taburu'nun devletin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak haber alınamayan işçi kardeşlerimizi kurtarma çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3’üncü Ordu Komutanlığı'nın toprak kayması meydana gelen Erzincan ’ın İliç ilçesindeki altın maden i sahasında arama-kurtarma çalışmalarına destek sağladığı bildirildi.

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