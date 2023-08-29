30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Didim, her yıl olduğu gibi bu yılda muhteşem bir programla kutlayacak.

Didim Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında 30 Ağustos Çarşamba günü Saat 20.00’de Didim Belediyesi önünden Fener Alayı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Kent Meydanı’na kadar marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüyüşün ardından Saat 21.00’de Kent Meydanı’nda birbirinden güzel şarkıları ile Türkiye’nin ilk Türk Rock grubu “Bulutsuzluk Özlemi” sahne alacak.

"BAYRAM COŞKUSU DİDİM'DE BAŞKA"

Konsere tüm vatandaşları davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu her zamanki gibi Didim'de bir başka yaşanacak. 30 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Didim Belediyesi önünde başlayacak Fener Alayı yürüyüşü ve Saat 21.00'de Cumhuriyet Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan Bulutsuzluk Özlemi konserine tüm halkımız davetlidir.” ifadelerini kullandı.