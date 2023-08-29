CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “İncir alım fiyatları açıklanırken girdi maliyetlerine ve enflasyon oranlarına dikkat edilmelidir. Unutmayın! Maliyetler çok yükseldi ve üretici en az 120 TL fiyat bekliyor” dedi.

Son bir yıl içinde iğneden ipliğe gelen zamlar ve tarımsal üretimde artan girdi maliyetleri karşısında incir üreticisi, ürettiğini satabilse bile üretim maliyetlerini karşılayamadığını ifade eden CHP’li Karakoz; “İncir alım fiyatları bir an önce açıklanmalıdır ki hasat yapan üretici incirine biçilen değeri ve para kazanıp kazanmadığını görsün. Açıklanacak fiyatlar üretici tarafından kabul edilebilecek rakamlar olmalıdır. Sezonun tüm paydaşlar için hayırlı ve bereketli olması istiyorsa üreticinin beklediği yönde incir alım fiyatı olarak en aza 120 TL bandında bir fiyat açıklamalıdır” çağrısını yaptı.