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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Sakarya’daki fabrikasında; Türkiye’de üretilen ilk Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) otomobil olan yeni nesil Toyota C-HR üretim hattından çıktı.SAKARYA (İGFA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Sakarya’daki fabrikasının üretim hattında incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 308 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen fabrikada yeni C-HR PHEV’in (Şarj Edilebilir Hibrit) Hattan Çıkış Töreni’ne katıldı.

Fabrikanın üretim hattını ziyaret eden Kacır, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin’den bilgi aldı.

Toyota’nın, Avrupa’da ilk kez şarj edilebilir hibrit araçlarını Türkiye’deki fabrikasında üretme kararı aldığını belirten Kacır, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu yatırımı teşvik ettik, destekledik ve nihayetinde ülkemize yeni nesil yüksek teknoloji araçların üretim alt yapısını Toyota ile birlikte kazandırmış olduk.” ifadelerini kullandı.

YILLIK 280 BİN ARAÇ ÜRETİMİ

Fabrikanın yıllık 280 bin araç üretim kapasitesi olduğuna dikkati çeken Kacır, “Bunun çok büyük kısmı hibrit araçlara yönelik, halihazırda değerlendiriliyor. Bu da aslında özellikle çevre dostu teknolojilere Türk otomotiv sanayinin geçişine Toyota’nın öncülük yapmasına vesile oluyor. Bundan da hakikaten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Bakan Kacır, otomotiv sanayisine ilişkin ana hedeflerinin başında, sanayinin özellikle elektrikli ve hibrit araçlara yönelik dönüşümünü gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

Yatırımcılara çağrıda bulunan Bakan Kacır, “Bizim hem Toyota'ya hem tüm otomotiv üreticilerine, Türkiye'de faaliyet gösteren ya da Türkiye'de faaliyet gösterme planları yapan tüm üreticilere yatırımcılara çağrımız; Türkiye'ye güvenmeye devam etmeleri, Türkiye'ye yatırım yapmaları. Türkiye'ye güvenen ve Türkiye’ye yatırım yapan bugüne kadar her daim kazandı. Bundan sonra da kazanmaya devam edecek" diye konuştu.

YENİ NESİL ARAÇ ÜRETİM ÜSSÜ OLACAĞIZ

Bakan Kacır, “Bu ülke sahip olduğu nitelikli insan kaynağı başta olmak üzere uluslararası pazarlara erişim, kuvvetli sanayi alt yapısı ve tedarik zinciriyle bu sektörün küresel üretim üssü olma yolunda bugüne kadar muazzam başarılar elde etti. Bundan sonra da Türkiye’miz yeni nesil araç üretim üssü olma yolunda ve yine batarya üretim üssü olma yolunda da inşallah bu çalışmalarımızla nice başarılara erişecek" dedi.