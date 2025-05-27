16 il merkezli olarak “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik 46 ilde 5 gündür devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 171 şüpheliden 74'ü tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 gündür süren 16 il merkezli operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarımızda; 171 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 74’ünün tutuklandığını, 15’i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1927228942391341534

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı” adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, Yasa dışı bahis platformunda canlı destek olarak görev yapacak şahısları organize ettiklerinin belirlendiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, ayrıca, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi/ofisleri üzerinden sistemlere yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları ve Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildiğini belirtti.

Toplamda 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemine Girme Sistemi Engelleme Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürleri ile Kahraman Polisleri kutlayan Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında toplam 16 Milyar 603 Milyon TL’lik mal varlığına da el konulduğunu vurguladı. Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" mesajını yineledi.