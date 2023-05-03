Seçime sayılı günler kala partilerde dengeler değişiyor. Seçim çalışmalarını sürdüren İyi Parti Aydın İl Teşkilatı, önceki gün Aydın’ın Köşk ilçesini ziyaret etti. Ilıdağ mahallesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) 50 yıldır görev almış 11 vatandaşa İyi Parti rozeti takıldı.

Heyette İyi Parti İl Başkanı Recep Taner’in yanı sıra İyi Parti İl Başkanı Recep Taner, Köşk İlçe Başkanı Davut Yağcı, Germencik İlçe Başkanı Sabahat Baltacı Toker ve milletvekili adayı Cemal Sarı yer aldı.

Heyet, Ilıdağ mahallesinde gerçekleştirdikleri seçim çalışmaları sırasında 50 yıldır MHP’de görev alıp İYİ Parti’ye geçmeye karar veren vatandaşlara rozetlerini taktı.

Cengiz Işılak, Ahmet Tok, Musa Tanrıverdi, Mehmet Atar, Yahya Oflaz, Mustafa Mizaç, Halit Özder, Celil Kahraman, Mehmet Yaman, Halil Kahraman ve Yaşar Korkmaz adlı vatandaşlar İYİ Parti’ye geçmiş oldu.

İyi Parti İl Başkanı Recep Taner, İyi Parti’ye katılan yeni üyelerle ilgili açıklama yaptı:

“Arkadaşlarım mevcut partilerinden istifa ederek ailemize katıldılar. Kendilerine ‘Hoş geldiniz ve güç verdiniz’ diyorum. Partimize daha da katılımlar olacaktır. Birlikte başaracağımıza inanıyorum. Aydın’da Millet İttifakı olarak başaracağız” ifadelerini kullandı.

Haber: Ebru Paksoy