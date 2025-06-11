Bursa Nilüfer Belediyesi 63. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde heyecan 29 Haziran Pazar günü başlıyor. 40’ı başpehlivan olmak üzerek yaklaşık 800 sporcu, başarılı olmak için Çalı’da er meydanına çıkacak.BURSA (İGFA) - Bursa’da ata sporumuz yağlı güreşin en köklü organizasyonlarından biri olan Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri, bu yıl da nefesleri kesecek bir heyecana sahne olmaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 63’üncüsü düzenlenecek olan güreşler için geri sayım başladı. 29 Haziran Pazar günü Çalı Güreş Alanı’nda gerçekleştirilecek organizasyon, güreş severlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Bu yılki güreşlerde, 14 farklı kategoride yaklaşık 800 pehlivan er meydanına çıkacak. Baş, baş altı, deste ve tozkoparan gibi boylarda mücadele edecek sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet sergileyecek.

Aralarında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanı kazanmış Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Orhan Okulu, Osman Aynur, Recep Kara ve Yusuf Can Zeybek gibi Türk yağlı güreşinin önde gelen isimlerinin de bulunduğu tam 40 başpehlivan, Çalı'da altın kemer için ter dökecek.