TÜİK'in açıkladığı 2024 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Çocuk' verileri Türkiye’de çocuk nüfusunun demografik, sosyal ve ekonomik durumuna dair kapsamlı bir tablo sundu. Verilere göre, Türkiye’nin 85,7 milyonluk nüfusunun yüzde 25,5’ini 0-17 yaş grubu çocuklar oluşturdu. Projeksiyonlara göre 2100 yılında bu oranın yüzde 14,5’e düşmesi tahmin edildi. En yüksek çocuk nüfus oranı yüzde 43,8 ile Şanlıurfa’da, en düşük ise yüzde 16,4 ile Tunceli’de.ANKARA (İGFA) - 2024 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini yayımlayan TÜİK, Türkiye nüfusunun yüzde 25,5'ini çocuk nüfusun oluşturduğunu duyurdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılı sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken bunun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2024 yılında yüzde 25,5 oldu.

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 22,1, 2040 yılında yüzde 17,9, 2060 yılında yüzde 16,9, 2080 yılında yüzde 15,2 ve 2100 yılında yüzde 14,5 olacağı öngörüldü.

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 22,0, 2040 yılında yüzde 16,7, 2060 yılında yüzde 13,9, 2080 yılında yüzde 11,1, 2100 yılında yüzde 9,9 olacağı öngörüldü. Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 22,3, 2040 yılında yüzde 18,9, 2060 yılında yüzde 18,7, 2080 yılında yüzde 18,9, 2100 yılında yüzde 18,6 olacağı öngörüldü.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü.



Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 17,8 oldu. AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, yüzde 23,0 ile İrlanda, yüzde 20,8 ile Fransa, yüzde 20,6 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, yüzde 14,7 ile Malta, yüzde 15,1 ile İtalya, yüzde 15,7 ile Portekiz oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

EN ÇOK VE EN AZ ÇOCUK NÜFUSU HANGİ ŞEHİRLERDE?

ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 43,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 39,8 ile Şırnak, yüzde 37,4 ile Ağrı, Mardin ve Muş izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il, yüzde 16,4 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüzde 17,3 ile Edirne ve yüzde 18,0 ile Kırklareli izledi.

Verilere göre 2023 yılında doğan 958 bin 408 bebeğin yüzde 96,7’si tekil olduğu, hastanede doğum oranı yüzde 97,5, aşılanma oranının yüzde 98,8 olduğu belirtilirken, 15 yaşındaki bir çocuğun beklenen yaşam süresi 63,5 yıl (kızlarda 66,1, erkeklerde 60,9). Çocukların yüzde 94,5’inin sağlık durumu “çok iyi/iyi” olduğu belirtildi.

EN POPÜLER KIZ-ERKEK İSİMLERİ...

En popüler bebek isimleri erkeklerde Alparslan, Göktuğ, Yusuf; kızlarda Defne, Asel, Zeynep oldu. Türkiye'de 2024 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Ömer; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Ecrin olduğu tespit edildi.

16-17 yaş kız çocuk evlilikleri 2002 yılında yüzde 7,3 iken 2024’te yüzde 1,6’ya düştüğü gözlendi.

Hanelerin yüzde 9,2’si maddi yetersizlikten çocuklara yeni giysi alamadığının belirtildiği istatistiki verilerde yüzde 10’u taze meyve-sebze tüketemediği raporlandı.

2024 yılı verilerine göre 258 bin 515 çocuk babasını, 81 bin 373’ü annesini kaybederken, koruyucu ailede 10 bin 430, kuruluş bakımında 15 bin 135 çocuk olduğu, boşanmalarda ise velayetin yüzde 74,4 anneye, yüzde 25,6'sının babaya verildiği belirlendi.