Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kuzey sahillerini yeniden mavi bayrakla buluşturmak için harekete geçti. Kuzey sahillerinin su kalitesi, cankurtaran, engelli olanakları, plaj kullanım ihtiyaçları gibi 33 kriterin eksiksiz olarak sağlanması adına 28 Nisan’da ihaleye çıkılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaz sezonu öncesi kuzey sahillerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Karasu ve Kocaali sahillerinde temiz, güvenli, donanımlı ve çevreci plajların simgesi olan Mavi Bayrak Ödülü’nü yeniden kazanmak amacıyla kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, sahillerin daha hazırlıklı sezona kapılarını açması için çalışma yapacak.

Başkan Yusuf Alemdar’ın bir süre önce talimatını verdiği çalışma kapsamında Karasu ve Kocaali ilçelerinde Mavi Bayrak standartlarına uygun altyapı hummalı bir çalışmayla oluşturulacak.

İhale 28 Nisan’da

“Mavi Bayrak Ödüllü Plajların” hazırlanması için Büyükşehir Belediyesi28 Nisan Pazartesi günü ihaleye çıkacak.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Kocaali Merkez, Karasu Sahil Park ve Karasu Küçükboğaz plajları 2025 yaz sezonuna Mavi Bayraklı olarak hazır hale getirilecek.

33 farklı kriter eksiksiz yerine getirilecek

Uluslararası alanda çevreye duyarlılığın ve kaliteli hizmetin sembolü olan Mavi Bayrak içinyüzme suyunun kalitesi, cankurtaran hizmetleri, engelli erişilebilirlik olanakları, çevre yönetimine verilen önem ve bilinçlendirme faaliyetleri ile plajı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek sıhhi olanak ve donanımların sağlanması konularında 33 zorunlu kritereksiksiz olarak yerine getirilecek.

Türkiye’de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, Mavi Bayrak Ödülü her yıl yenilenerek alınabiliyor.