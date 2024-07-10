Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kentteki tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği Adabahçe’de yaz hasadından elde edilen ürünler Ada Market Ekspres aracı ve AdaMarket mağazası aracılığıyla uygun fiyata satışa sunuluyor.

Başkan Ömer Günel tarafından “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe, kente bereket katmaya devam ediyor. Adabahçe’de yerli fide ve tohumlarla yetiştirilen salatalık, domates, biber, patlıcan, kabak, acur, kavun ve karpuz gibi yaz sebze ve meyvelerinin hasadı sürüyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından günlük olarak toplanan ürünler, belirlenen program dâhilinde mahalleleri dolaşan Ada Market Ekspres aracı ve Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan Halk AdaMarket mağazasında uygun fiyata satışa sunuluyor.

Adalı kart sahiplerine yüzde 20 indirim

Halk AdaMarket mağazasında satışa sunulan ürünlerde Adalı Kart sahiplerine yüzde 20 indirim yapılıyor. Halk AdaMarket, ayrıca kadınların ev ekonomisine katkı sunmak amacıyla S.S Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyeleri’nde ürettikleri tarhana, erişte, makarna ve reçel gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren diğer kadın kooperatifleri tarafından üretilen gıda ürünlerine raflarında yer veriyor. Halk AdaMarket satış mağazası, hafta içi her gün 10:00-18:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kuşadalılar ayaklarına kadar giden hizmetten memnun

Yaz dönemindeki sıcak havada dışarıya çıkamayan Kuşadalılar da alışveriş yapma fırsatını ayaklarına kadar götüren Ada Market Ekspres aracının sunduğu hizmetten memnun. Ada Market Ekspres aracından her hafta düzenli olarak sebze ve meyve satın aldığını belirten 95 yaşındaki emekli Lütfi Bircil, “Özellikle yaz mevsiminde artan hava sıcaklıklarında bizler için pazar ve markete gitmek çok zor oluyor. Evimizin önüne kadar gelen Ada Market Ekspres aracı sayesinde taze sebze ve meyveye kolayca ulaşıyoruz. Bu hizmet bizlere büyük kolaylık sağlıyor. Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tatil için İzmir’den Kuşadası’na gelen Muteber Şenkal ise, “Ada Market Ekspres aracının sitemize geliş saatlerini çok yakından takip ediyorum. Pazar alışverişimi düzenli olarak buradan yapıyorum. Her türlü sebze ve meyveyi daha ucuza satın alabiliyoruz” diye konuştu.