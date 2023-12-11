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Adıyaman’da hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 57 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlü Ş.E.'nin evine operasyon düzenledi.

Çoğunluğu "hırsızlık" olmak üzere, ve "yağma" gibi 57 suçtan kaydı bulunan Ş.E, evinde yakalandı.

Hakkında, "hırsızlık" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.